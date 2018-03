UNESCO-Weltkulturerbe in Gefahr Pfahlbauten an der Roseninsel: Verschwindet Weltkulturerbe?

Den 5.000 Jahre alten Pfahlbauten an der Roseninsel im Starnberger See droht der Untergang. Das zeigen neue Untersuchungen der Unterwasserarchäologen an dem UNESCO-Weltkulturerbe. Schuld ist nach Meinung der Experten die Zunahme an Freizeitaktivitäten rund um die Insel.

Von: Martin Breitkopf