Landkreis Freising Party am Mühlsee bei Neufahrn eskaliert

Am Samstagabend ist am Mühlsee bei Neufahrn eine Feier eskaliert: Ein Polizei-Großaufgebot mit rund 50 Beamten war nötig, um für Ordnung zu sorgen und Streitereien zu schlichten. Nur durch massive Polizeipräsenz konnte Schlimmeres verhindert werden.

Eigentlich war die Party für nur 30 Personen genehmigt gewesen - es kamen jedoch an die 100 Gäste. Wie die Polizei berichtet, eskalierte die Lage kurz nach Mitternacht. Der Grund waren Streitereien nach übermäßigem Alkoholkonsum. Ein 17-Jähriger wurde festgenommen, der gegenüber seiner Ex-Freundin und deren neuem Freund handgreiflich geworden war und dann zu flüchten versuchte. Die Polizei beendete die Feier.

Polizisten aus München mussten anrücken

Aus den Erfahrungen der letzten Wochen, wo bereits mehrfach am Münchner Monopteros die Lage bei der Räumung von Partys eskaliert war, forderten die rund 20 Beamten aus Neufahrn Verstärkung an. Ein kompletter Einsatzzug mit 25 Beamten aus München rückte schließlich an und sicherte den Abzug der zum Teil stark betrunkenen Partygäste.

Vier mutmaßliche Täter gesucht

Derzeit sucht die Polizei nach den Anstiftern der Streiterei. Bei einer der vier gesuchten Personen soll es sich um einen "annähernd zwei Meter großen Schwarzafrikaner" mit rosafarbener Kapuzenjacke handeln, so die Polizei in ihrem Fahndungsaufruf. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, soll die Polizei informieren.