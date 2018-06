Aufräumen nach den Zerstörungen Die Partnachklamm bleibt noch fünf Wochen lang gesperrt

Die Partnachklamm bleibt voraussichtlich noch bis Anfang August geschlossen. Das teilte die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Sigrid Meierhofer, mit. Ein Unwetter hatte Baumstämme in die Klamm geschwemmt und die Wege teilweise zerstört.

Die Aufräumarbeiten in der Klamm seien zwar bereits weit fortgeschritten. Es werde sich jedoch erst im Laufe der Arbeiten herausstellen, ob dieser Zeitplan einzuhalten sei, so die Bürgermeisterin. Schon ab kommender Woche wird damit begonnen, den Weg zwischen Kassenhaus und Klammeingang wiederherzustellen.

Kassenhäusl soll gesichert werden

Außerdem sollen dann ein instabiler Hang und das unterspülte Fundament des Kassenhauses gesichert werden.

Wanderer und Bergsteiger können aber trotz der geschlossenenen Partnachklamm durch das Reintal auf die Zugspitze. Es gibt verschiedene Ausweichwege, die nach der Klamm wie gewohnt über Reintalanger- und Knorrhütte auf den Gipfel führen.

Weniger Tagestouristen wegen gesperrter Klamm

Die Touristeninformation von Garmisch-Partenkirchen rechnet nicht mit größeren Einbußen. Möglich sei aber, dass aufgrund der gesperrten Klamm weniger Tagesgäste kommen.

Am 13. Juni hatten sich in der Klamm nach einem schweren Unwetter an vielen Stellen Baumstämme und Schwemmholz verkeilt und große Teile des Weges zerstört. Seitdem ist die Partnachklamm für die Öffentlichlichkeit gesperrt.