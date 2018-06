Rücktritt Okwui Enwezor nicht länger Direktor im Haus der Kunst in München

Okwui Enwezor, der künstlerische Geschäftsführer vom Haus der Kunst in München, beendet seine Tätigkeit. Gesundheitliche Gründe spielen eine Rolle, wie das bayerische Kultusministerium mitteilte.

Die Gesellschafter des Hauses der Kunst und Okwui Enwezor sollen sich "aus gesundheitlichen Gründen einvernehmlich auf einen Auflösungsvertrag verständigt" haben. Die Tätigkeit von Enwezor für das Haus der Kunst endete damit zum 1. Juni 2018. Der renommierte Kunstexperte war seit 2011 Direktor des Hauses der Kunst. Im Herbst 2017 wurde wegen finanzieller Turbulenzen eine Doppelspitze geschaffen. Im April hatte das Kunstministerium Enwezor mit Bernhard Spies einen kaufmännischen Geschaftsführer zur Seite gestellt.

Lobende Worte zum Abschied von Enwezor

Kunstministerin Marion Kiechle, zugleich Vorsitzende des Aufsichtsrats des Hauses der Kunst, würdigte in einer die Arbeit des gebürtigen Nigerianers: "Dank der hervorragenden Ausstellungsprogramme von Okwui Enwezor konnte das Haus der Kunst sein internationales Ansehen erheblich stärken. Durch seine kuratorische Expertise hat die Institution weltweit Anerkennung erfahren."

"Es gibt nie den idealen Zeitpunkt für einen Abschied, aber ich trete zu einem Zeitpunkt zurück, an dem das Haus der Kunst eine künstlerische Position der Stärke erreicht hat. Es war für mich ein besonderes Privileg, diese außergewöhnliche Institution zu leiten und mit solch einem engagierten und talentierten Team zusammenzuarbeiten", sagte Okwui Enwezor. Der 54-Jährige hatte 2002 die documenta 11 in Kassel geleitet, 2015 dann die 56. Biennale von Venedig.

Enwezor ist stolz auf seine Verdienste

Okwui Enwezor war seit 2011 Direktor des Hauses der Kunst. "Ich habe die Leitung dieser Institution mit dem Auftrag, das künstlerische, kulturelle und intellektuelle Profil des Hauses der Kunst zu schärfen und zu fördern, übernommen, eine Aufgabe, die ich durch einen programmatisch globalen Anspruch an die zeitgenössische Kunst erreichte. Das führte auch zur Ausweitung der internationalen Anerkennung. Darüber hinaus zeichnete ich für die Einwerbung von Fördermitteln in Höhe von mehr als 35 Millionen Euro verantwortlich und rekrutierte eine Reihe von langjährigen Partnern für das Ausstellungshaus" so Enwezor.

Haus der Kunst - die Historie

Das 1937 von den Nationalsozialisten errichtete Haus der Kunst soll ab 2020 umfassend saniert werden. Im vergangenen Sommer hatte die Einrichtung mit massiven Geldproblemen zu kämpfen. Wirbel gab es auch um die Nähe von Angestellten zu Scientology. In der Folge der Turbulenzen gab es Entlassungen. Seit Herbst 2017 wurde das Haus von einer Doppelspitze geführt. Enwezor war der künstlerische Direktor. Um die kaufmännischen Belange kümmerte sich der Diplomkaufmann Stefan Gros als Interimsgeschäftsführer. Dieser wurde wenig später von Bernhard Spies abgelöst.