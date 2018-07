Anstich in zwei Monaten Oktoberfest 2018 - Wiesn wird noch digitaler - Bierpreis steigt

"Die Wiesn-Zelte sind fast voll." - "Fünf Minuten Wartezeit beim Riesenrad." - "Der Bierpreis liegt bei elf Euro". Solche Live-Infos gibt es beim Oktoberfest 2018 erstmals über die Info-Screens an U- und S-Bahnstationen in München und bayernweit an Bahnhöfen. Neu bei den Fahrgeschäften sind „Dschungelcamp“ und „Chaos Pendel“.

Von: Moritz Steinbacher