Öl- und Gasschwaden Ingolstädter Anwohnern stinkt's

Fenster auf und frische Luft reinlassen - was tun, wenn statt dessen Ölgestank hereinkommt? Im Norden von Ingolstadt ist das so. Jetzt machen Anwohner mobil dagegen.

"Uns stinkt’s", nennen sie ihre Initiative. Denn sie wollen sich mit der Belästigung nicht weiter abfinden.

"Es ist offensichtlich nie die kritische Masse an Leuten zusammen gekommen, die gesagt haben: Uns stinkt's! Und das liegt genau an den Verschiebebahnhöfen der Verantwortlichkeit" Joachim Siebler, Vorstandssprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Kreisverband

Dokumentation wird aufgebaut

Denn gleich nach dem Ortstermin machen sie sich auf den Weg ins Sportlerheim von Ober- und Unterhaunstadt - die Ortsteile von Ingolstadt, die besonders schlimm von dem Getank betroffen sind.

"Wir möchten die Stimmen einsammeln und dazu möchten wir erstmal eine Dokumentation aufbauen. Das heißt: Jeder, der sich beteiligt, bekommt einen Zettel, das kann auch ein eigener Kalender sein, wo er festhält, wann es besonders stinkt, wie stark es stinkt, welche Richtung es ist, ob es eher Öl- oder Gasgeruch ist und an welchem Ort das stattfindet. Und so soll dann ein Bild entstehen" Joachim Siebler, Vorstandssprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Kreisverband

Denn bislang fehlt es an einer vernünftigen Datengrundlage. Zwar beschweren sich immer wieder einzelne Bürger – allerdings bei unterschiedlichen Behörden – bei Polizei, Feuerwehr oder der Stadt Ingolstadt. Doch zustänig ist das Landratsamt Eichstätt, denn die Industrieanlagen stehen – obwohl sehr nah an der Stadt – auf dem Gebiet des Landkreises.

Unternehmen: Suboptimaler Verbrennungsmodus

Das Landratsamt Eichstätt teilt uns mit, dass der Fachbereich Immissionsschutz sehr wohl Hinweisen aus der Bevölkerung nachgeht – in der letzten Zeit seien allerdings keine Beschwerden eingegangen. Also fragen wir bei der TAL nach, der Deutschen Transalpinen Ölleitung GmbH, die bei Ingolstadt am Ende einer Pipeline aus Italien das große Tanklager betreibt.

Schriftlich teilt man uns mit, dass man am 26. Februar begonnen hat einen Tank außer Betrieb zu nehmen und zu überarbeiten. Daraufhin erreichten das Unternehmen fünf Geruchsbeschwerden.

"Dabei wurde festgestellt, dass bei dieser außerordentlichen Maßnahme im Tanklager Lenting einerseits die eingesetzte Fackel in einem suboptimalem Verbrennungsmodus betrieben wurde und andererseits die gewählten Öffnungen des Tanks nicht an die gegebenen Windverhältnisse (starker Ostwind) angepasst waren. Dadurch sind ungewollte Emissionen entstanden. Unmittelbar nach der Erkenntnis der Ursachen wurden Abhilfemaßnahmen ergriffen." Transalpine Ölleitung

Jetzt werden also erstmal Daten erfasst. Und dann wird in einem nächsten Schritt das Gespräch mit Behörden und den möglichen Verursachern gesucht – in der Hoffnung, dass es den Bürgern irgendwann nicht mehr stinkt.