Institut für Zeitgeschichte stellt vor Neue Obersalzberg-Ausstellung dokumentiert "Idyll und Verbrechen"

"Diese schöne Landschaft ist ja ganz bewusst von Hitler und seiner Propagandamaschinerie benutzt worden, um Hitler selbst dort als scheinbaren Privatmann, Menschen- und Kinderfreund zu inszenieren. Dieses Prinzip, dass nämlich offensichtlich im Nationalsozialismus der Alltag mit der Verfolgung von Minderheiten kombinierbar war, das haben Sie ja als Fundamentalprinzip in jeder Stadt und in jedem Dorf, denn die Boykottaktionen beispielsweise gegen die jüdische Bevölkerung, die liefen ja, während für andere der Alltag normal weitergegangen ist. Also diese Diskrepanz und Gleichzeitigkeit von tatsächlicher und scheinbarer Normalität und Verbrechen, das ist eine der ganz zentralen Aussagen der neuen Ausstellung."