Neues Design beim Kampfjet Neuburger Jagdgeschwader präsentiert Eurofighter "Ghost Tiger"

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg hat einen Eurofighter in einem Tiger-Design vorgestellt. Der "Ghost Tiger" startete am Morgen zur Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin.

Von: Axel Mölkner-Kappl