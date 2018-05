Einbruch in Karlsfelder FOS Nach Tresorklau Fachabiturfragen bayernweit ausgetauscht

31.000 Fachabiturienten in ganz Bayern haben gestern andere Englischaufgaben als geplant bearbeitet. Und auch die Matheaufgaben für heute musste das Kultusministerium austauschen. Unbekannte waren in die FOS in Karlsfeld bei Dachau eingebrochen und hatten die ursprünglichen Aufgaben gestohlen.

Von: Birgit Grundner