Airport vom Schienennetz abgeschnitten Nach Schaden an der Oberleitung: Münchner Flughafen-S-Bahn fährt wieder

Der Münchner Flughafen war am Dienstag stundenlang nicht per S-Bahn erreichbar. Grund war ein Oberleitungsschaden auf der Strecke der S8. Eine voll besetzte S-Bahn stand über eine Stunde in der Hitze, 600 Passagiere mussten evakuiert werden.

Von: B. Grundner, E. Weber, G. Rehm