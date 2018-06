Landkreis Traunstein Nach Bootsunglück am Waginger See wird Leiche obduziert

Nach dem tödlichen Bootsunglück auf dem Waginger See am Wochenende sucht die Polizei jetzt nach der genauen Ursache. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd teilte auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit, der ertrunkene 32-jährige Mann werde derzeit obduziert.

Ob die Ergebnisse veröffentlicht werden, will die Polizei in den kommenden Tagen entscheiden. Der 32-jährige Mann war laut Ermittlungen gestern zusammen mit zwei weiteren Männern mit einem Ruderboot mit Elektromotor auf dem See gekentert und ertrunken. Er trug eine stabile Schiene am Arm. Seine zwei Mitfahrer konnten gerettet werden.

Offenbar kein Alkohol im Spiel

Gerüchte, die beiden Überlebenden seien alkoholisiert gewesen, konnte der Sprecher nicht bestätigen. Soforttests seien negativ ausgefallen. Von der Wasserwacht Traunstein hieß es auf BR-Anfrage, gestern habe am Waginger See ideales Badewetter bei wenig Wind geherrscht. Von daher wäre eine Bootsfahrt eigentlich ungefährlich gewesen.

Retter unter Schock

Nach Angaben der Polizei ist der Einsatz reibungslos verlaufen, dennoch habe man den Verunglückten einfach nicht schnell genug finden können. Bootsunfälle mit solch tragischem Ausgang sind der Wasserwacht zufolge eher unüblich. Einige, vor allem junge Retter, bräuchten nun Zeit, das Geschehene zu verarbeiten.