Ridesharing mit dem Isartiger MVG führt im Sommer Sammeltaxis in München ein

Die Münchner Verkehrsgesellschaft hat angekündigt einen On Demand Fahrservice anzubieten. Das Besondere: Mehrere Kunden, die in etwa die gleiche Fahrtstrecke haben teilen sich dann ein Auto mit Fahrer.

Rund 20 blaue VW Caddys stehen bei der Münchner Verkehrsgesellschaft bereit. Diese Caddies heißen im MVG Jargon "Isartiger". Die Funktionsweise ist relativ simpel: Über eine App bucht der Kunde eine Fahrt von A nach B. Die App ermittelt dann die Isartiger, die in dieser Richtung unterwegs sind. Auf der Fahrt nimmt der Isartiger dann noch weitere Kunden mit, die in etwa den gleichen Fahrweg und ebenfalls eine Fahrt über die App gebucht haben.

Keine Konkurrenz zu Privat-Taxis

Die Preise für diesen neuen Service seien noch in der Entwicklung, so MVG-Projektleiter Andreas Steinbeißer. Der neue MVG Isartiger soll in Zusammenarbeit mit den Münchner Taxiunternehmen fahren. Eine Konkurrenz wolle man vermeiden, so MVG Projektleiter Steinbeißer. Ab Juni beginnt die Testphase für ausgewählte Kunden. Ab Oktober soll jeder den neuen on-demand Service in der Münchner Innenstadt nutzen können, dann stehen auch die Preise fest.