Prozessauftakt Mutmaßlicher Vergewaltiger vom Englischen Garten schweigt

Der Angeklagte im Prozess um zwei brutale Vergewaltigungen in Rosenheim und München will derzeit nicht aussagen. Das hat am Vormittag der Rechtsanwalt des 28-Jährigen beim Prozessauftakt am Landgericht München I gesagt.

Von: David Herting