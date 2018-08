Festnahme Zwei mutmaßliche Vergewaltiger von Rosenheim gefasst

Gleich nachdem das Verbrechen an der Mitte 20-Jährigen bekannt wurde, hatte die Rosenheimer Polizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet: Zehn Polizisten arbeiteten mit Hochdruck an dem Fall - mit Erfolg. Jetzt wurden zwei Männer festgenommen.

Festnahme nach Zeugenhinweis

Ein Zeuge gab den Ermittlern am Dienstagnachmittag den entscheidenden Hinweis, der zur Festnahme des ersten Tatverdächtigen im Alter von 27 Jahren führte. Nur wenige Stunden später konnte ein 30-Jähriger gefasst werden. Dieser befand sich in einem Fachklinikum in Wasserburg, wo er gestern eingeliefert worden war. Laut Polizei haben die Tatverdächtigen die somalische Staatsangehörigkeit und wohnen in der Region als Asylbewerber. Sie sitzen bereits in U-Haft. Ihnen wird gemeinschaftliche Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Opfer kam alleine aus einer Bar

Die Rosenheimerin hatte mit Bekannten am Donnerstagabend eine Bar besucht. Nach ein paar Stunden machte sich die Frau alleine zu Fuß auf den Heimweg. Auf Höhe des Hallenbades kamen zwei dunkelhäutige Männer auf sie zu und begleiteten sie. Einen knappen Kilometer weiter zogen die beiden die Rosenheimerin plötzlich in eine Hofeinfahrt und vergewaltigten sie. Anschließend flüchteten die Täter. Die Frau meldete die Tat erst am Samstagabend bei der Polizei.