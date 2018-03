Kundgebungen München: 2.500 Demonstranten gegen Pegida

Nach Polizeiangaben beträgt die Zahl der Gegendemo-Teilnehmer rund 2.500. Auf dem Max-Joseph-Platz hatten sich rund 600 Menschen zu einer "Chorprobe" versammelt. Zusammen mit Oberbürgermeister Dieter Reiter sangen sie gegen Pegida an. Der Protest richtet sich gegen die Kundgebung und Demonstration von Pegida Dresden in München, zu der am Nachmittag auch Lutz Bachmann, der Initiator von Pegida, erwartet wurde. Laut Polizeiangaben beteiligen sich 70 Personen an der Pegida-Demo.

Reiter betonte in einer kurzen Rede, München sei von der Vielfalt der hier lebenden Menschen geprägt und müsse sich gegen Fremdenfeindlichkeit zur Wehr setzen. Den Versuchen einer Spaltung der Gesellschaft wolle er etwas entgegensetzen.

"Es gibt genug Probleme, die gelöst werden müssen. Dazu gehört sicher nicht, dass wir ein paar neue Leute hier integrieren. Es sind eher die, die alte, dumpfe, ausgrenzende Parolen brüllen. Denen wollen wir zeigen: Das wollen wir hier nicht. Wir wollen zeigen, dass München mit einem Migrationsanteil von fast 50 Prozent und dieser schönen Vielfalt und dieser Harmonie sich nicht nehmen lassen will, friedlich und angstfrei zusammenzuleben." Till Hoffmann, Initiator der Gegendemo

Mit Lennon und Beethoven gegen Pegida

Die Sänger stimmten Partisanenlied wie "Bella Ciao", "Imagine" von John Lennon sowie Beethovens "Ode an die Freude" an. Am Gärtnerplatz hat sich bisher nur eine kleine Menschenmenge versammelt. Das Thema der Versammlung der Münchner Initiative Condrobs lautet: "Gemeinsam gegen den Rechtsruck - kein Pegida-Aufmarsch in München". Erwartet werden im Laufe des Nachmittags laut Veranstalter rund 300 Personen.

Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Denn nach der Veranstaltung auf dem Marienplatz werden die Pegida-Demonstranten durch die Innenstadt ziehen und dabei werden sie auch auf die Gegenveranstaltungen treffen. Die Beamten sind laut dem Polizeisprecher auf alles gerüstet und würden gegebenenfalls versuchen, die Lage zu deeskalieren.