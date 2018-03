Eine Million Euro Projektkosten Mobile Höhenkontrolle soll Staus auf der A96 verhindern

Ein Grund für Staus auf der A 96 bei Etterschlag und Eching könnte bald wegfallen: die automatische Tunnelsperrung, wenn ein zu hoher Lkw hineinfahren will. Dann ist der Tunnel erstmal für den gesamten Verkehr in dieser Fahrtrichtung gesperrt. Das soll künftig verhindert werden durch eine mobile Höhenkontrolle schon weit vor dem jeweiligen Tunnel.

Spätestens Ende Juli soll der Pilotversuch beginnen: Die Autobahndirektion Südbayern hat jetzt ein mobiles Kontrollsystem in Auftrag gegeben, das einen zu hohen Lkw schon an der letzten Ausfahrt vor dem Tunnel dazu bringen soll, die Autobahn zu verlassen. Automatische Warntafeln am rechten Fahrbahnrand sollen den Lkw-Fahrer dazu auffordern, wenn die mobile Höhenkontrolle bei seinem Fahrzeug angeschlagen hat.

Aufatmen bei Anwohnern - 150 Tunnelsperrungen im Jahr

Die Anwohner der umliegenden Gemeinden nahe dem Ammersee atmen auf: Denn sie leiden bei jeder Tunnelsperrung in Eching oder Etterschlag durch den Ausweichverkehr. Allein 2017 löste die automatische Höhenkontrolle der beiden Autobahntunnels rund 150 Mal aus. Der jeweilige Tunnel wurde dann automatisch für den gesamten Verkehr gesperrt. Das ist immer dann der Fall, wenn die Sensoren kurz vor dem Tunnel eine Lkw-Höhe von mehr als 4,30 Meter messen.

Dann musste bisher eine Polizeistreife entscheiden, ob der Lkw gerade noch mit Schrittgeschwindigkeit durch den Tunnel fahren darf oder der Fahrer sogar umkehren muss. Und das kann dauern.

Ausleiten schon lange vor dem Tunnel

Das neue System soll verhindern, dass es dazu überhaupt kommt, weil ein zu hoher Lkw den Tunnel erst gar nicht mehr erreichen soll. Das laut Autobahndirektion Südbayern einzigartige mobile Mess-Projekt lässt sich der Bund rund eine Million Euro kosten.