Ein Jahr nach den Vorfällen bei den Gebirgsjägern Mobbing bei der Bundeswehr: Konsequenzen in Bad Reichenhall

Die Gebirgsjäger in Bad Reichenhall sehen sich gern als Elitetruppe in der Bundeswehr. Aber immer wieder mal sorgen sie auch für schlechte Schlagzeilen. Vor gut einem Jahr wurden Vorwürfe von Mobbing und sexueller Belästigung bekannt. Die Fälle sind inzwischen aufgearbeitet, und die Gebirgsjäger haben als Konsequenz Reformen umgesetzt. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Insgesamt standen 28 Vorwürfe gegen Angehörige der Gebirgsjäger im Raum, wegen Mobbings, sexueller Belästigung, Volksverhetzung und Tierquälerei. Unter anderem hatten Soldaten auf Mäuse geschossen, die sie sich vorher extra besorgt hatten. Der Auslöser für diese Ermittlungen war ein Soldat, der sich wegen Mobbings beschwert hatte. In der Folge hat dann die Bundeswehr selbst Untersuchungen eingeleitet, aber auch die Staatsanwaltschaft Traunstein hat ermittelt. Ergebnis: Es wurden ein paar Geldstrafen verhängt. Zwei Bundeswehrler mussten die Truppe verlassen. Ein Großteil der Vorwürfe ließ sich nicht nachweisen.

Vorbildliche Aufklärung nach Mobbing in Bad Reichenhall

Der Kommandeur der Reichenhaller Gebirgsjäger, Oberst Jared Sembritzki, sagte im Gespräch mit dem Bayerische Rundfunk: Es sei vorbildlich aufgeklärt worden. Es habe Schulungen und Gespräche gegeben. Mit Rollenspielen und Fortbildungen sei zudem für das Thema Mobbing sensibilisiert worden.

Kritiker: Bei der Bundeswehr ist noch viel zu tun

Auch Kritiker gestehen zu: Die Gebirgsjäger hätten angemessen reagiert. Im Verteidigungsausschuss des Bundestags gibt es aber auch Bedenken, ob solche Vorfälle wie in Bad Reichenhall nicht doch symptomatisch sind.

Es gab ja zuletzt auch in anderen Kasernen Vorfälle, zum Beispiel in Pfullendorf in Baden-Württemberg. Da sollen sich entwürdigende Aufnahmerituale abgespielt haben. Der Grünen Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner betonte: In der Bundeswehr insgesamt gebe es noch viel zu tun.