CSU hat Ratsbegehren initiiert Mittenwalder stimmen zum zweiten Mal über Hallenbad ab

Zum zweiten Mal stimmen die Bürger von Mittenwald am Sonntag (10.06.) in einem Ratsbegehren über den Bau eines Hallenbads ab. Erst im Februar letzten Jahres hatten sich die Bürger knapp für ein neues Schwimmbad ausgesprochen. Die Stimmung in Mittenwald ist kurz vor der Entscheidung aufgebracht - im Fadenkreuz die örtliche CSU, die das Ratsbegehren auf den Weg gebracht hat

Wieder müssen die Mittenwalder an die Wahlurnen, dieses Mal für das Ratsbegehren, das den Bürgerentscheid vom letzten Jahr kippen soll. Erst im Februar letzten Jahres hatten sich die Bürger mit 50,2 % der Stimmen knapp für ein neues Schwimmbad in Mittenwald ausgesprochen. Die Stimmung ist kurz vor der Abstimmung am Sonntag aufgebracht und der Unmut der Befürworter richtet sich vor allem gegen die örtliche CSU.

Begründung: Sorge um die Finanzen von MIttenwald

Die Hallenbad-Befürworter werfen der CSU "undemokratisches Handeln" vor. Für sie ist es ein offenes Geheimnis, dass die CSU den Bürgerentscheid vom letzten Jahr revidieren will. Auch die SPD und die Freien Wähler sehen in der derzeitigen Faktenlage keine Rechtfertigung für eine neue Bürgerabstimmung. In einer Postwurf-Sendung begründet die CSU ihr Ratsbegehren mit der Sorge um die Finanzen der Marktgemeinde. „Trotz aller Vorhersagen werde das Schwimmbad teurer - es werde mindestens zehn Millionen Euro kosten", heißt es in der Mitteilung.

Mittenwalder Hallenbad hätte Wassertiefe von 1,35 Metern

Geld, das die Marktgemeinde hinten und vorne nicht habe. Zudem tauge die geplante abgespeckte Version mit lediglich zwei Schwimmbahnen und einer Wassertiefe von 1,35 Meter weder Vereinen noch Lebensrettern zum Training. Mit anderen Worten: die Baukosten wärenrausgeworfenes Geld.

Gegner: Mit Ratsbegehren der CSU in Mittenwald werde Volkes Wille missachtet

Auf der Gegenseite sorgt diese Argumentation für allgemeines Kopfschütteln. Die hohen Kosten waren von Anfang an klar. Trotzdem sei es Volkes Wille und die Mittenwalder haben sich nun mal für ein neues Hallenbad ausgesprochen. Anscheinend ist ein Schwimmbad für die Mehrheit relevant - ob zum Schwimmenlernen, einfach für's Lebensgefühl oder als Tourismusargument.

Die Hoffnung der Befürworter ist, dass der Neubau den ganzen Ort aufpeppt. Nur ist es fraglich, ob die Mittenwalder das auch noch ein zweites Mal so sehen.