Miniatur Museum in Siegsdorf Beeindruckende Szenen aus Hollywood-Klassikern

Die Traunsteiner Gemeinde Siegsdorf hat 8.400 Einwohner. Nicht gerade viel. Dafür ist die Dichte an Museen in dem Tourismusort beachtlich: Es gibt das Naturkunde- und Mammutmuseum, das Christkindl-Wallfahrtsmuseum und seit kurzem auch ein Museum mit Miniaturwelten namens „Little Hollywood“.

Ein Besuch im "Little Hollywood" lohnt sich. Denn: Gastwirt Robert Krininger hat dort im Kleinen Fimszenen erschaffen, in Modellbauweise. 25 Szenerien hat Krininger insgesamt gebaut, von klein bis groß. Szenen mit dem Piraten Jack Sparrow samt Schatztruhe, dem Terminator beim Nahkampf oder Hitchcocks Psychohaus samt ermordeter Frau im Motel.

Acht Jahre Arbeit

Acht Jahre lang hat Robert Krininger an seinem Lebenstraum gearbeitet. Viel Zeit, Geld und eine Menge an Material investierte er. Und das, obwohl er vorher noch nie etwas mit Elektronik am Hut hatte.

Mithilfe verschiedener Knöpfe kann man nun die einzelnen Szenen zum Leben erwecken. Zum Beispiel die aus einem Harry Potter Film: Wer genau hinschaut, entdeckt den Hogwarts-Express, der seine Runden dreht, ein feuerspeiendes Ungeheuer oder auch eine Schule für Nachwuchshexen.