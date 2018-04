Bahnhof München-Riem Millionenschaden nach Unfall: Entgleister Güterzug legt Bahnverkehr lahm

Aus noch unbekannter Ursache ist in der Nacht auf Höhe des Umschlagbahnhofs München-Riem ein Güterzug entgleist. Die Bundespolizei spricht von einem Millionenschaden. Bis Montagmittag ist der S-Bahnverkehr der Linie 2 zwischen Münchner Ostbahnhof und Markt Schwaben lahmgelegt.

Der Güterzug war kurz nach Mitternacht am Umschlagbahnhof Riem gestartet und noch mit geringer Geschwindigkeit unterwegs. Er sollte mit mehreren Containern nach Bremerhaven fahren, dann passierte der Unfall.

Zugunglück bei Dornach in München-Riem

Aus noch ungeklärter Ursache entgleisten zwei Waggons, die Lok wurde stark beschädigt, ebenso insgesamt vier Fahrspuren. Laut Bundespolizei wurde auch ein Oberleitungsmast aus der Verankerung gerissen, die Oberleitung sei auf einer Länge von bis zu 80 Metern heruntergerissen worden. Der Schaden gehe in die Millionen. Verletzt wurde niemand.

Keine Reise mit dem Zug möglich

Bis voraussichtlich Montagmittag ist nach Angaben der Deutschen Bahn der Zugverkehr auf der S-Bahnlinie 2 zwischen dem Münchner Ostbahnhof und Markt Schwaben unterbrochen.

Ein Ersatzverkehr mit Taxen und Bussen verkehrt zwischen München Ostbahnhof und Markt Schwaben. Reisende werden im Zug über Ansagen, auf den Bahnhöfen über Durchsagen sowie per Anzeigentafel informiert. Zudem sind Reisendenlenker vor Ort, um den Fahrgästen zu helfen.



Fahrgäste sollten sich auf Verspätungen und längere Wartezeiten einstellen. Die ebenfalls betroffene Südostbayernbahn aus Richtung Mühldorf fährt nur von und bis Markt Schwaben. Reisenden in Richtung München wird empfohlen, über Landshut oder Rosenheim zu fahren. Fahrkarten für die Strecke sind auch in den Zügen von DB Regio, Alex und des Meridians gültig.

Platzverweis gegen Schaulustige

Deutsche Bahn, Eisenbahnbundesamt und Bundespolizeiermittler sind derweil vor Ort, um Beweismittel zu sichern, den Unfall aufzunehmen und die Ursache zu ermitteln. Gegen 8 Uhr kam auch ein Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim zum Einsatz, der Luftaufnahmen der Unfallstelle fertigte. Zwei schaulustigen Jugendlichen musste bereits ein Platzverweis erteilt werden.