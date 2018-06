Haft wegen Diebstahls Millionärinnen-"Mord" vom Tegernsee: Gericht sieht keine Beweise

Freispruch vom Mordvorwurf aus Mangel an Beweisen: Die Büromanagerin der 95-jährigen Millionärin hat laut Gericht mit Komplizen lediglich die Villa der ehemaligen Antiquitätenhändlerin 2016 ausgeräumt. Dafür muss sie nun sechs Jahre in Haft. Einen gewaltsamen Tod der Kreutherin in einer Klinik konnte das Gericht nicht beweisen.

Die 53-jährige Büromanagerin, die nach dem Tod der Millionärin in Kreuth angeklagt worden war, muss nach dem Urteil des Landgerichts München nur noch wegen Diebstahls ins Gefängnis. Die Frau war ursprünglich auch wegen Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft war davon ausgegangen, dass die 53-Jährige die Seniorin mit einem Kissen im Krankenhaus erstickt hatte, um Diebstähle aus ihrer Villa in Millionenhöhe zu vertuschen. Das Gericht stellte aber nun fest, dass auch ein natürlicher Tod der Seniorin vorstellbar sei.

Die Angeklagte habe zudem kein klares Motiv gehabt, denn sie habe gewusst, dass die Dame nach Auskunft der Ärzte sowieso bald sterben würde. Die Staatsanwaltschaft war von einem Vertuschungsmord ausgegangen: Die Seniorin sollte den Diebstahl nicht bemerken, falls sie doch noch mal in ihre Villa zurückkehren sollte.

Waren im Wert von 1,1 Millionen Euro gestohlen

Als Mittäter des Diebstahls wurden der Ehemann und zwei weitere Komplizen der Angeklagten verurteilt. Sie bekamen Strafen zwischen einem Jahr auf Bewährung und vier Jahren und neun Monaten Haft. Die Verurteilten hatten die Villa der alten, an Demenz erkrankten Dame am Tegernsee nach und nach komplett ausgeräumt. Schmuck, Gemälde und Antiquitäten konnte das Viererteam, darunter ein Antiquitätenhändler, in einem Stützpunkt in Ringsee lagern und von dort aus teilweise verkaufen. Der Wert der Ware: mehr als 1,1 Millionen Euro.

Gesellschafterin und Vorleserin

Nach eigenen Aussagen war die Verurteilte in den letzten Jahren als "Gesellschafterin und Vorleserin" für alte Menschen tätig und habe "auch administrative Aufgaben" wahrgenommen. Im März 2015 habe sie begonnen, auch für die später getötete Millionärin zu arbeiten, die seit 2013 in einem betreuten Wohnen in Rottach-Egern lebte und nicht mehr in ihrer Villa in Kreuth.

Schlüssel zur Villa

Laut Anklage hatte sich die 53-Jährige den Schlüssel zur Villa der 95-Jährigen in Kreuth besorgt - und dann begann das große Ausräumen: Die Ermittler kamen auf Hunderte von Antiquitäten, die abhanden gekommen sind. Darunter befanden sich wertvolle Gemälde, Heiligenfiguren und Schmuckstücke.