Aktion "Plastikpiraten" Schüler untersuchen die Traun auf Mikroplastik

An sonnigen Tagen liegen viele Menschen am Ufer der Traun, und es wird oft gefeiert - leider lassen immer wieder Besucher Vieles am Ufer liegen, was eigentlich in den Mülleimer gehört - nur eine Ursache von so genannter Mikro- und Makroplastik. Um genau diese Spuren aus Plastik in der Natur geht es den "Plastikpiraten": Mit dem Projekt sollen die Jugendliche für Plastik in Gewässern und an den Flußufern sensibilisiert werden. Die Aktion "Plastikpiraten – Das Meer beginnt hier!" ist im Mai in die zweite Runde gestartet und dauert noch bis zum 30. Juni. Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren erheben dabei bundesweit Daten zu Kunststoffvorkommen an und in deutschen Fließgewässern. Wie viel und welcher Plastikmüll lässt sich dort finden? Wo sammelt sich besonders viel Müll? Und welche Rolle spielen Fließgeschwindigkeit und Wassertiefe dabei?

Plastikmüll, Scherben und Kippen säumen Flußufer

Mit wissenschaftlichen Methoden wird gefiltert, gewogen, gezählt und das Ergebnis auf einer digitalen Deutschlandkarte dokumentiert. Mit den gewonnenen Daten arbeitet anschließend die Kieler Forschungswerkstatt weiter. Dort wird zum Beispiel festgestellt, welche Flussabschnitte besonders stark mit Plastik verschmutzt sind und wie sich die Belastung von der Quelle bis zur Mündung eines Flusses entwickelt.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich dann Schutzmaßnahmen ableiten, die Flüssen, Meeren und letztlich allen Menschen zugute kommen. Bereits im vergangenen Herbst haben bundesweit über 180 Gruppen teilgenommen, wegen der positiven Resonanz geht die Aktion nun weiter. Bisher wurde festgestellt, dass an den Flussufern meistens Plastik gefunden wird, gefolgt von Glas und Zigarettenstummeln.