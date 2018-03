Kurz und bündig Die Meldungen aus Oberbayern

Rosenheim: In Rosenheim könnte auch bald Feinstaub gemessen werden. Zumindest will die Stadtverwaltung mit dem Landesamt für Umwelt sprechen. Alle Fraktionen haben im Haupt- und Finanzausschuss einem Antrag der Grünen zugestimmt. Mögliche Standorte für eine Feinstaubmessung könnten die großen Einfalls- und Durchgangsstraßen in Rosenheim sein, etwa die Kufsteiner-, die Klepper- und die Hubertusstraße sowie die Innsbrucker- und Prinzregentenstraße. Ob und wo letztendlich gemessen wird, entscheidet das Landesamt für Umwelt. Die Stadt wird nun eine Verkehrszählung durchführen und aufgrund dieser Zahlen entscheidet dann das LfU. Die letzte Messung gab es im Jahr 2015 in der Rosenheimer Hubertusstraße. Damals waren keine relevanten Überschreitungen festgestellt worden.

Ingolstadt: Die Grünen in Ingolstadt sehen Kinder und Jugendliche akut gefährdet - durch eine fehlende Gebäudesicherung am historischen Körnermagazin. Kinder und Jugendliche nutzen das baufällige, leicht zugängliche Gebäude mitten in der Stadt als Abenteuerspielplatz, offenbar steigen sie auf das Dach und zündeln in dem Gebäude. Am Montagabend hat es sogar gebrannt. Weil der Eigentümer untätig ist, sehen die Grünen die Stadt in der Pflicht. In einem offenen Brief rufen sie Oberbürgermeister Christian Lösel zum Handeln auf. Der hat daraufhin eine Prüfung veranlasst.

Regionalnachrichten aus Oberbayern auf Bayern 1, 13.3.2018, 14.30 Uhr

Penzberg (Lkr. Weilheim-Schongau): Nach einem schweren Skiunfall ist ein junger Penzberger am Montagnachmittag gestorben. Der 20-Jährige war am Freitag am Spitzingsee ungebremst einer Geländekuppe auf einen quer verlaufenden Ziehweg geraten und dabei gestürzt. Dabei zog er sich schwerste Kopf- und auch innere Verletzungen zu. ist er dann seinen schweren Verletzungen erlegen.

Regionalnachrichten aus Oberbayern auf Bayern 1, 13.3.2018, 08.30 Uhr

Altomünster: Weil sie einen Taxifahrer während der Fahrt mit einem Schal gewürgt hat, ist eine 30-Jährige heute zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die dreifache Mutter war zur Tatzeit betrunken, als sie auf der Heimfahrt von Altomünster den Taxifahrer bei 70 Stundenkilometern plötzlich stoppen wollte, ihm unvermittelt den Schal über den Kopf und die Schlinge zuzog. Der Mann bekam keine Luft mehr und hatte Todesangst - wurde zum Glück aber nicht bleibend verletzt.

Regionalnachrichten aus Oberbayern auf Bayern 1, 9.3.2018, 17.00 Uhr

Gmund am Tegernsee: In Gmund am Tegernsee entscheiden die Bürger am Sonntag in einer Stichwahl über ihren neuen Bürgermeister. Nach 18 Jahren kandidiert Georg von Preysing nicht mehr. Dafür sein Sohn - Franz von Preysing- CSU, der am Sonntag gegen Alfons Besel von den Freien Wählern antritt.

Regionalnachrichten aus Oberbayern auf Bayern 1, 9.3.2018, 16.30 Uhr

München: Eine Maschine der Lufthansa hat heute ihren Flug von München nach Moldawien abgebrochen und ist zum Flughafen im Erdinger Moos zurückkehrt - ein Reifen war geplatzt. Der Flieger konnte wieder sicher landen, musste allerdings wegen des platten Reifens von der Landebahn geschleppt werden.

Regionalnachrichten aus Oberbayern auf Bayern 1, 9.3.2018, 16.30 Uhr

München: Die Stadt München hat jetzt einen Weg im Westend nach der Rechtsanwältin und bayerischen Verfassungsrichterin Angelika Lex benannt. Lex, die in Rosenheim geboren und in Grabenstätt am Chiemsee aufgewachsen ist, engagierte sich bis zu ihrem frühen Tod vor zwei Jahren besonders für Bürger- und Menschenrechte sowie gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Unter anderem vertrat sie die Witwe des von Neonazis ermordeten Münchners Theodorus Boulgarides im NSU-Prozess.

Regionalnachrichten aus Oberbayern auf Bayern 1, 9.3.2018, 6.30 Uhr

Putzbrunn: Dümmer als die Polizei erlaubt – selten passt der Spruch besser: Ein 19-Jähriger aus Putzbrunn bei München zeigte auf der Salzburger Autobahn ausgerechnet einer Zivilstreife den Stinkefinger. Die Beamten kontrollierten ihn, fanden in seinem Auto Cannabis – und später bei ihm zu Hause große Mengen Ecstacy und Amphetamin.

Regionalnachrichten aus Oberbayern auf Bayern 1, 9.3.2018, 7.30 Uhr

Mittenwald: Die Bürger in Mittenwald sollen erneut über ein neues Hallenbad abstimmen. Erst im Februar letzten Jahres gab es einen Bürgerentscheid. Eine knappe Mehrheit stimmte damals dafür. Jetzt will die CSU - Gegner des Neubaus - ein Ratsbegehren. Denn mittlerweile steht fest: der Bau wird rund 10 Millionen Euro kosten und ein hohes Defizit einfahren.

Regionalnachrichten aus Oberbayern auf Bayern 1, 9.3.2018, 10 Uhr

Schleißheim: Eines der ersten Motorflugzeuge aus Kunststoff ist ab sofort Teil der Sammlung des Deutschen Museum. Das Flugzeug mit Namen LFU 205 ist jetzt in der Flugwerft in Schleißheim zu sein. Ein Unikat, das zum ersten Mal vor genau 50 Jahren geflogen ist – im März 1968.

Regionalnachrichten aus Oberbayern auf Bayern 1, 9.3.2018, 9.30 Uhr

Freising: Die Schauspielerin, Musikerin und Sprecherin Petra Lewi bekommt den Kulturpreis 2017 des Landkreises Freising. Die Auszeichnung wird ihr bei einer Matinee am Sonntag im Camerloher-Gymnasium verliehen. Die gebürtige Freisingerin betätigt sich seit mehr als 30 Jahren künstlerisch – als Chansonnière, Erzählerin und Unterhalterin. Unter anderem tritt sie mit Ukulele und singender Säge auf.

Regionalnachrichten aus Oberbayern auf Bayern 1, 9.3.2018, 11.30 Uhr

Thanning/Oberammergau: Nach den Olympischen Spielen beginnen am Freitag in Südkorea die Paralympics, bei denen Sportlerinnen und Sportler mit Handicaps gegeneinander antreten – auch aus Oberbayern. Jüngste im Team ist Anna-Maria Rieder aus Oberammergau – die 18-Jährige startet im Para Ski Alpin und kann sich durchaus Hoffnung auf eine Medaille machen. Ebenso wie Georg Kreiter aus Thanning bei Wolfratshausen. Der 33-jährige ist bereits Doppelweltmeister im Mono-Skifahren.

Regionalnachrichten aus Oberbayern auf Bayern 1, 9.3.2018, 6.00 Uhr