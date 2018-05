Zugverbindung München – Augsburg Mehr Service: Digitaler Check-In bei der Bahn

Mehr Service, mehr Komfort, störungsfreies Reisen – das verspricht die Bahn ihren Kunden. Möglich machen soll das ein neuer digitaler Check-In per App auf dem Smartphone. Vor allem Vielfahrer sollen davon profitierten. Heute stellt die Bahn den neuen Service auf einer Probefahrt von München nach Augsburg vor.

Ab heute soll das Reisen mit der Bahn noch ein Stückchen komfortabler werden, verspricht das Unternehmen vollmundig seinen Kunden. Denn ab heute startet die DB AG eine neue Komfort-Funktion in ihrer Handy-App, mit der vor allem Vielfahrer künftig ungestört in den Zügen unterwegs sein sollen.

Bahnfahren ohne Fahrscheinkontrollen

Es ist eigentlich nur ein kleines Häkchen, das neu ist in der Handy-App der Deutschen Bahn. Daneben steht Komfort-Check-In. Wer ab heute seine Fahrkarten über die App bucht und das Häckchen anklickt, erspart sich bei der Reise sämtliche Fahrscheinkontrollen, verspricht die Bahn AG. Für ihn wird automatisch ein Sitzplatz reserviert und der Zugbegleiter bekommt auf seinem Terminal angezeigt, dass dieser Platz bereits bezahlt ist. Damit werden Fahrscheinkontrollen überflüssig.

Unterbrechungsfreie Arbeitszeit und ungestörte Entspannung

Das Zusatzangebot wird sukzessive für immer mehr Züge freigeschaltet und soll dem Reisenden unterbrechungsfreie Arbeitszeit oder wahlweise ungestörte Entspannung ermöglichen, so zumindest die Theorie. Wie der neue Komfort-Check-In in der Praxis funktioniert, will das Unternehmen heute auf einer Probefahrt von München nach Augsburg zeigen.