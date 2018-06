Staatsanwalt: Versuchtes Tötungsdelikt Maßkrug geschleudert: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach dem Wurf eines Maßkrugs gegen einen Polizisten am vergangenen Wochenende im oberbayerischen Geretsried hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst.

Laut Polizei wurde am Sonntagabend ein 18-Jähriger festgenommen. In seiner Vernehmung habe er den Wurf eingeräumt. Der junge Mann kam in Untersuchungshaft.

Verletzter Polizist kam in die Klinik

Wie gemeldet, war es bei der örtlichen Sonnenwendfeier zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einer Gruppe aus rund 20 überwiegend polizeibekannten Personen gekommen. In deren Verlauf wurde ein Maßkrug gegen einen Polizisten geschleudert. Der Beamte wurde erheblich am Oberkörper verletzt und kam in eine Klinik.

Auf Grund der Umstände geht die zuständige Staatsanwaltschaft von einem versuchten Tötungsdelikt aus.