Landkreis Mühldorf Streit um Marienerscheinung in Unterflossing

Morgen soll die Mutter Gottes an der Kapelle in Unterflossing wieder erscheinen. So wie schon zweimal im letzten Jahr. Damals sind jeweils mehrere hundert Leute in den kleinen Ort geströmt. Für viele war die Erscheinung eine Art Wunder. Aber kann das wirklich sein? Die Mutter Gottes in einem kleinen Nest im Landkreis Mühldorf? Darüber gibt es jetzt Streit.

Vergangenen Herbst in Unterflossing: Noch wenige Minuten, bis die Mutter Gottes erscheint. Dem Seher Salvatore Caputa aus Italien hat sie sich für 16 Uhr 30 angekündigt - sagt er. Mehrere hundert Menschen scharen sich um ihn - sie sind bis aus Österreich und Nordrhein-Westfalen gekommen. Caputa segnet noch schnell ein paar Gläubige . Dann ist es soweit: 16 Uhr 30.

Der Seher hält seinen Rosenkranz in die Luft, er schaut zum Himmel, dann sinkt er plötzlich auf die Knie und verharrt im Gebet. Immer im Blick die Marienstatue auf dem Tischchen vor ihm. Nach ein paar Minuten erhebt er sich, winkt in den Himmel, vermutlich zum Abschied. Dann ist Maria wieder weg. Ihre Verehrer - vor allem Verehrerinnen - sind ergriffen.

Katholische Kirche ist skeptisch

Die Amtskirche ist allerdings nicht ganz so überzeugt. Das Erzbistum München und Freising hat die Marienerscheinung im Herbst beobachtet und sogar ein Gutachten erstellen lassen. Persönlich äußern will sich niemand, es gilt größtmögliche Distanz zu wahren. Die Pressestelle teilt lediglich schriftlich mit:

"Das Gutachten hält es angesichts der 'Theatralik' der Inszenierungen, der Selbstdarstellung des vorgeblichen Sehers und des Inhalts der angeblichen Botschaften für naheliegend, dass der Beweggrund für die Auftritte lediglich darin liege, dass Caputa 'die öffentliche Anerkennung sucht', nicht aber in tatsächlicher Offenbarung." Pressemitteilung zu dem Gutachten der Erzdiözese München und Freising

"Es ist doch wunderbar, dass gebetet wird!"

In Unterflossing ist die Mutter Gottes inzwischen immer da, und sie ist auch garantiert für jedermann sichtbar. Vor ein paar Wochen haben die Organisatoren auf einem Betonsockel eine Marien-Statue aufgestellt. Ein zweieinhalb Meter hohes Denkmal – und ein deutliches Zeichen, dass sie sich von der Ablehnung der Amtskirche nicht beeinflussen lassen.

"Wenn es kein Wunder ist, was hier geschieht, dann ist es zumindest wunderbar, was geschieht: Dass gebetet wird. Und dass das ausgerechnet von der Amtskirche unterbunden und torpediert wird: Enttäuscht ist das geringste, was wir empfinden." Erich Neumann, Förderverein der Laurentius-Kapelle

Erich Neumann hätte sich von der katholischen Kirche ein deutliches Zeichen der Toleranz gewünscht:

"Dass das Ordinariat einen höhergestellten Geistlichen schickt, der hier Gottesdienst feiert als Reverenz an die Pilger, die aus ganz Deutschland kommen, und gleichzeitig zum Ausdruck bringt, dass das mit der Echtheit der Erscheinung nichts zu tun hat. Von der gehen wir ja auch nicht aus. Das bestimmen nicht wir, das bestimmt nicht das Ordinariat, sondern die Entscheidung liegt später mal beim Vatikan." Erich Neumann, Förderverein der Laurentius-Kapelle

Pfarrer will weniger Trubel und mehr In-sich-Ruhen

Ein paar Kilometer weiter in Oberneukirchen sitzt der zuständige Pfarrer Armin Thaller. Er will sich in den Streit nicht einmischen. Er will auch nicht beurteilen, warum die Leute an Marienerscheinungen glauben, und ob die echt sind oder nicht. Ihm ist es in Unterflossing inzwischen vor allem zuviel Trubel und Happening.