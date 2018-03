Taufe des Riesenvogels Lufthansa startet Liniendienst mit Airbus A380 am Flughafen München

Die "Riesenvögel" von Emirates starten und landen schon länger im Erdinger Moos. Nun stationiert die Lufthansa fünf Airbus A380 am Flughafen München. Die erste Maschine wird heute mit großem Spektakel begrüßt.

Der Lufthansa Airbus A380 "München" kommt aus der bisherigen Heimatbasis in Frankfurt und wird um zwölf Uhr auf der Nordbahn im Erdinger Moos am Flughafen München aufsetzen. Der Willkommensparcour führt den Airbus A380 über das Vorfeld zwischen dem Terminal 2 und dem Satellitengebäude hindurch. Anschließend rollt er auf dem Vorfeld West am Besucherhügel vorbei.

Wassertaufe für Airbus A380 am Flughafen München

Die Feuerwehr sorgt gleich zweimal für eine Wassertaufe: Nach der Landung beim Terminal 2 und noch einmal vor dem Besucherhügel. Der Airbus A380 wird dann westlich der Lufthansa Technikhalle geparkt.

Am besten zu sehen ist er von der Besucherterrasse auf dem Terminal 2 und vom Besucherhügel aus. Am Mittwoch beginnt eine "A380 Aktionswoche", unter anderem mit Vorfeld-Touren und "Erlebnisweg" im Besucherpark: Dort kann man die Umrisse des Riesen ablaufen, um ein Gefühl für die Dimensionen zu bekommen.

Mit dem neuen Sommerflugplan ab 25. März fliegt die Lufthansa mit ihren A380 Flugzeugen regelmäßig von München aus nach Los Angeles, Peking und Hongkong. Deshalb wurden im Terminal 2 und im Satellitenterminal in den vergangenen Wochen auch weitere Gates für die Abfertigung des Riesen-Airbus eingerichtet und mit einer zusätzlichen dritten Fluggastbrücke für den direkten Zugang zum "Upperdeck" nachgerüstet.