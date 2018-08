40-Tonner im weichen Hitze-Asphalt festgefahren Lkw-Havarie in der Fränkischen Schweiz

Ein Laster ist in Wiesenttal in der Fränkischen Schweiz beladen an einem Berg steckengeblieben. Der 40-Tonner fuhr sich fest, und beim Abschleppen geriet noch das Hydrauliköl auf die Straße.

Es gibt solche Tage, da will einfach gar nichts gelingen. Genau so muss es wohl den Beteiligten nach einer Lkw-Havarie im fränkischen Streitberg (Lkr. Forchheim) gegangen sein. Ein mit Milch und Käse beladener 40-Tonner versuchte sich hier die sehr steile Ortsstraße hochzuquälen, weil das Navigations-Gerät ihm das befahl.

Doch die fränkischen Berge waren zu viel für den Motor der Zugmaschine, der nach 300 Metern kurzerhand streikte. Als der Brummifahrer versuchte, langsam zurück zu rollen, verkeilte sich sein Hänger zwischen einer Mauer und einem abgestellten VW Bus.

Feuerwehr und Polizei holen Bergungs-Laster

Für ihn ging es weder vor noch zurück. Tatsächlich war die Last für den durch die Hitze aufgeweichten Asphalt sogar so groß, dass dieser nachgab und tiefe Furchen hinterließ. Feuerwehr und Polizei rückten an und sperrten den Streitberger Berg mit einer Steigung von 25 Prozent ab, waren aber ansonsten zunächst machtlos. Ein Bergeunternehmen musste her, was sogleich auch mit einem Laster anrückte.

Aufgrund der Schräglage am Berg und der enormen Hitze dehnte sich jedoch das Hydrauliköl im Bergelaster so sehr aus, dass es beim Abschleppversuch austrat und circa 40 Liter auf der Straße sich verteilten. Dennoch gelang es den Abschleppprofis den Lkw zu befreien und langsam talwärts zu manövrieren. Die Feuerwehr streute die Straße ab und verhinderte so einen möglichen Umweltschaden. Ein Spezialfahrzeug reinigte im Anschluss die Fahrbahn.