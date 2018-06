Brennendes Dach Linienbus gelöscht: Münchner Feuerwehrler wird zum Helden

Es waren filmreife Szenen auf der Landsberger Straße in München: Das Dach eines Linienbusses fing Feuer. Ein Angehöriger der Berufsfeuerwehr - der gerade Urlaub hatte - erkannte die Situation und reagierte blitzschnell mit einer spektakulären Aktion.

Am Vormittag geriet ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus in München auf der Landsberger Straße in Brand. Ein im Urlaub befindlicher Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr fuhr hinter dem Bus, erkannte den Ernst der Lage und stoppte den Bus. Der Feuerwehrmann teilte dem Busfahrer mit, dass es auf dem Dach brennen würde. Anschließend evakuierte er zusammen mit dem Busfahrer die Fahrgäste, sicherte die Einsatzstelle und setzte den Notruf ab. Um den Brand auf dem hinteren Dachteil des Busses zu löschen, stoppte er einen vorbeifahrenden Lkw, kletterte auf dessen Ladefläche und setzte einen Pulverlöscher sowie einen Schaumlöscher zur Brandbekämpfung ein. Die Integrierte Leitstelle München alarmierte einen Löschzug zur Einsatzadresse.

Berufsfeuerwehr-Kollegen blieben nur noch "Nachlöscharbeiten"

Die Kollegen stellten bei Eintreffen fest, dass der "urlaubende" Kollege ganze Arbeit geleistet hatte. Das Feuer war durch sein schnelles Eingreifen bereits gelöscht. Die Kräfte der Feuerwache Pasing und Westend kümmerten sich noch um die Nachlöscharbeiten. Hierfür mussten diverse Teile des Busses entfernt werden. Für die Zeit der Löscharbeiten wurde der Verkehr auf der Landsberger Straße halbseitig durch die Polizei gesperrt. Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt. Zur Schadenshöhe und Brandursache kann seitens der Berufsfeuerwehr keine Angaben gemacht werden.