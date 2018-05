Landkreis Rosenheim Wandern rund um Bad Feilnbach

Geht’s Ihnen manchmal auch so: Sie wollen sich noch etwas bewegen, zwar nicht nur die Runde "um den Stock" drehen, haben aber nur ein paar Stunden Zeit und wollen jetzt auch nicht die ganze große Bergtour machen. Bayern 1-Reporter Martin Binder hat da einen Tipp für Sie: Eine Tour, die er auch schon oft gemacht hat.

Dem Horizont entgegen und vieles hinter sich lassen

Es geht in den Landkreis Rosenheim, genauer nach Bad Feilnbach. Von dort aus kann man entweder mit dem Auto zum Wanderparkplatz Jenbachtal hinauffahren oder auch von unten aus zu Fuß den wunderbaren Weg entlang am Jenbach naufgehen, was allerdings ein bisserl dauert. Vom Parkplatz aus geht es Richtung Farrenpoint und Mitterberg. Man kommt dann bald an einen Steig, den Nigglsteig. Der ist zwar steil, es geht fast wie auf Treppen. Aber mit jedem Schritt sieht man mehr, der Horizont wird schnell weiter, und irgendwie kann man dann auch vieles hinter sich lassen, was da unten so passiert ist.

Gemütliche Wanderung auf den Mitterberg

Grundsätzlich gibt es in dieser Ecke verschiedene Möglichkeiten für schöne Wanderungen: Man könnte bis zum Wendelstein weitergehen. Allerdings wird‘s dann keine gemütliche Nachmittagstour mehr. Eine andere Option ist der Mitterberg. Den erreicht man vom Parkplatz aus gemütlich nach einer Dreiviertelstunde. Er schaut eigentlich gar nicht aus wie ein Berggipfel, ist nur so ein Grasbuckel, auf dem im Sommer die Kühe weiden. Dabei ist er immerhin 1.214 Meter hoch, hat ein Gipfelkreuz und vor allem einen wunderbaren Ausblick runter ins Inntal, nach Brannenburg, weiter nach Raubling und Rosenheim. Bei guter Sicht geht der Blick sogar noch viel weiter ins flache Land Richtung Norden.

Zum Abschluss eine Brotzeit auf der Hütte

Die Tour ist ein eine wirklich schöne Wanderung, gut geeignet auch für Kinder und nicht besonders anstrengend. Und das Beste: Vom Gipfelkreuz des Mitterbergs bis runter zur Schuhbräualm sind es nur ein paar Minuten. Somit kann man zunächst die Aussicht genießen und anschließend ein Getränk und eine Brotzeit auf der Alm. Die hat übrigens eine wunderbare Terrasse und einen Biergarten mit Blick ins Tal.