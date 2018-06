Messerangriff im Wohngebiet Landgericht Ingolstadt verhandelt Mordversuch im Drogenmilieu

Ein Messerangriff mitten in einem gediegenen Wohnviertel, auf offener Straße: das hat in Ingolstadt Seltenheitswert. An einem Sommerabend vor einem Jahr stach der mutmaßliche Täter mit einem Messer auf sein Opfer ein. Er wollte Drogen - ohne dafür zu bezahlen.

Von: Susanne Pfaller