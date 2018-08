Landesgartenschau 2020 in Ingolstadt Geldgeschenk zum Spatenstich

Ingolstadt nutzt die Landesgartenschau, um im gewerblich geprägten Nordwesten der schnell wachsenden Kommune ein grünen Erholungsraum zu schaffen.

In den kommenden zweieinhalb Jahren wird eine 25 Hektar große Ackerfläche in einen Park mit See umgewandelt. Diese Fläche liegt zwischen den Werkshallen von Audi, Wohnbebauung und einem Einkaufszentrum, dem WestPark. Das Gelände wird nach Plänen des Landschaftsarchitekturbüros Därr aus Halle an der Saale gestaltet.

25 Jahre nach der ersten Landesgartenschau 1992 am südlichen Donauufer in der Stadtmitte will Oberbürgermeister Christian Lösel (CSU) damit einen zweiten großen Park in Ingolstadt schaffen. Die Stadt war die einzige Bewerberin fürs Jahr 2020. Die Gartenschau wird voraussichtlich knapp 15 Millionen Euro kosten.