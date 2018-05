Klischees und Kritisches Landesausstellung "Mythos Bayern" startet im Kloster Ettal

Bayern ist berühmt für seine Landschaft, die Berge, die Könige, das Bier und so manches andere. Was aber genau macht den "Mythos Bayern" aus? Wie ist er entstanden? Dem spürt das Haus der Bayerischen Geschichte in seiner Bayerischen Landesausstellung im Kloster Ettal nach. Heute war Eröffnung – mit Ministerpräsident Markus Söder.

Es ist gerade die Landschaft, die das Bild von Bayern prägt: dunkle Wälder, klare Seen vor prächtiger Bergkulisse. Watzmann, Zugspitze, Tegernsee und Co sind die Motive vieler Maler im 19. Jahrhundert. So wird auch die "Sommerfrische", also der Tourismus, angekurbelt – spätestens als Ludwig II. das Alpenvorland als Theaterkulisse verwendet für seine Inszenierungen und Sehnsuchtsorte.

"Wald, Gebirg und Königstraum"

Was für Visionen er noch hatte, das lässt sich in einem eigens für die Ausstellung "Wald, Gebirg und Königstraum" errichteten Holzpavillon auf einem 360-Grad-Panorama nachvollziehen. Weiter zu bewundern: eine Badewanne seines Vaters König Max II., ein Gewehr des als bayerischen "Hiasl" bekannten Wilderers oder auch ein etwa 3.000 Jahre alter Einbaum – ein 13 Meter langes und zwei Tonnen schweres Floss aus dem Stamm einer Eiche, dass in den 1980er-Jahren im Starnberger See entdeckt wurde.

Klischees und Kritisches

Die Ausstellung zeigt nicht nur bekannte Bayernbilder und -klischees, sondern neben der Entwicklung der bayerischen Forstwirtschaft auch Kritisches zur Flächenversiegelung. Dazu gibt es zahlreiche Veranstaltungen im gesamten Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Lesungen, Konzerte und Führungen.

Ministerpräsident Markus Söder eröffnete am Vormittag die Landesausstellung. Der "Mythos Bayern" ist bis 4. November zu sehen. Radio Bayern 2 ist auch Medienpartner dieser Landesausstellung.