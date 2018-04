Gedenkorte Waldlager und Massengrab KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart ist eröffnet

Ein betonierter Weg führt nun zum Waldlager, wo zwischen 1944 bis zum Ende des 2. Weltkriegs vorwiegend ungarische Juden interniert waren und in Erdhütten hausen mussten.

Informationen für die Besucher

In einem eigens errichteten Raum am Gedenkort werden die Besucher mit Texten und Bildern darüber informiert, was an diesem Ort Unmenschliches passiert ist. Einen Kilometer vom Waldlager entfernt befindet sich der zweite Gedenkort, das ehemalige Massengrab, in dem die Nazis verstorbene KZ-Häftlinge notdürftig verscharrt hatten.

Tote wurden umgebettet

Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Toten umgebettet und in umliegenden Friedhöfen beerdigt. Kultusminister Bernd Sibler und Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, werden heute die Erinnerungsstätten im Wald besichtigen und für die Öffentlichkeit freigeben. Ministerpräsident Markus Söder sollte ursprünglich auch kommen, hat seine Teilnahme aber kurzfristig abgesagt.

Überreste einer Bunkeranlage

Der dritte Gedenkort im Mühldorfer Hart mit Überresten einer riesigen Bunkeranlage wird voraussichtlich erst in zwei Jahren eröffnet. Auf dem Gelände befand sich ein Sprengplatz, auf dem nach Kriegsende Munition, Granaten und Bomben zerstört wurden. Deshalb muss der Platz aufwändig saniert werden.