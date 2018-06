Rückführung von Flüchtlingen Kommt Abschiebegefängnis am Flughafen München?

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte demnach, die Schaffung einer solchen Haftanstalt für abgelehnte Asylbewerber am Flughafen München liege nahe. Denn abgelehnte Asylbewerber würden regelmäßig vom Flughafen München aus abgeschoben. Derzeit werde aber noch geprüft, welche konkreten Möglichkeiten es gebe, berichtet der Münchner Merkur.

Schnelle Abschiebungen von Flüchtlingen

Am Flughafen in München gibt es bereits eine Unterkunft für Asylbewerber, die auf dem Luftweg nach Bayern gekommen sind – diese steht laut Münchner Merkur meist leer. Von dort aus könnten die abgelehnten Flüchtlinge schnell in den Sicherheitsbereich und zu den Flugzeugen gebracht werden. Die Überlegungen für ein Abschiebegefängnis am Flughafen München beruhen laut Innenministeriums-Sprecher auf dem bayerischen Asylplan, den das Kabinett erst vor drei Wochen verabschiedet hat.

Abschiebehaftanstalten gibt es derzeit in den Gefängnissen in Erding und in Eichstätt. Dort sind 131 Flüchtlinge untergebracht, die dort auf ihre Abschiebung warten. In Erding macht man sich nun Hoffnungen, dass das dortige Gefängnis wieder frei für Untersuchungshäftlinge und Insassen mit kürzeren Gefängnisstrafen werde.

In Hof soll ein eigenes Abschiebegefängnis entstehen – mit 150 Plätzen.