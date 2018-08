"Ein historischer Tag" Kirchheim bekommt Landesgartenschau 2024: Große Freude in der Gemeinde

Bürgermeister Maximilian Böltl kann gar nicht aufhören zu grinsen. Jetzt können er und die knapp 14.000 Einwohnern seiner Gemeinde den Traum von der Bayerischen Landesgartenschau verwirklichen. Und der ist auf jeden Fall eine Herausforderung. "Das ist eine kleine Kommune – nach Bayreuth im letzten Jahr, Würzburg in diesem Jahr und 2024 Kircheim. Das ist schon was Besonderes und ein historischer Tag für uns."

Freunde bei den Bürgern

Auch die Bürgerinnen und Bürger freuen sich über den Zuschlag für die Landesgartenschau. Das kurble die Wirtschaft an und sei eine schöne Abwechslung für die Menchen, so der Tenor in der Gemeinde. Ein Bewohner sagt: "Nach gefühlten 20 Jahren Stillstand hier in Kirchheim bin ich begeistert, dass sich dieses verschlafene Nest etwas aufmöbelt."

Kosten: Etwa sechs Millionen Euro

Im Rahmen der Landesgartenschau soll ein Park entstehen, der die beiden Ortsteile Kirchheim und Heimstetten verbindet. Ein Projekt, das ohnehin bis 2030 geplant war. Mit der Zusage für die Gartenschau wird es jetzt schon bis 2024 entstehen.

Insgesamt etwa sechs Millionen Euro wird die Durchführung der Landesgartenschau kosten.