Auszeichnung Kampf gegen Plastikmüll: "Grüner Engel" für zehnjährige Vanessa aus Riegsee

Heute Abend verleiht Umweltminister Marcel Huber den "Grünen Engel" für besondere Leistungen in Sachen Umwelt- und Naturschutz. Unter den Preisträgern ist auch ein Kind: Die zehnjährige Vanessa aus Riegsee bekommt den "Grünen Junior-Engel" für ihr beispielhaftes Engagement in Sachen Plastikmüllvermeidung.

Die gelben, stinkenden Plastiksäcke an der Straße haben Vanessa schon immer gestört. Darum hat sie im März diesen Jahres all ihre Freunde organisiert und gemeinsam haben sie alle gelben Säcke aus Riegsee gesammelt und vor dem Rathaus aufgestapelt. Der Berg reichte bis zum Fenster im ersten Stock.

Plastikfasten in Riegsee

Aufgerüttelt durch das Mahnmal begannen die Riegseer zum Plastikfasten. Jeder Haushalt bekam von Vanessa und ihren Freunden ein Tun-Buch in den Briefkasten. Darin wird erklärt, wie auf Plastikmüll verzichtet werden kann – vom Einkaufen mit dem Stoffbeutel oder der Tupperbox bis zum selbstgemachten Waschmittel.

Ein Monat später war der Berg deutlich kleiner und Medien aus ganz Deutschland berichteten über die außergewöhnliche Aktion. Bayerns Umweltminister Marcel Huber zeichnet deshalb das vorbildliche Engagement mit dem "Grünen Junior-Engel" aus – Vanessa überrascht diese Ehre sehr.

Zehnjährige liegert Tipps zum Plastikvermeiden

Und die Zehnjährige will weiter kämpfen für weniger Plastikmüll – demnächst kommt ihr Tun-Buch mit Tipps zum Plastikvermeiden auf den Markt und im September ist sie Referentin bei der internationalen Gipfelkonferenz der Kinder in Nürnberg – und dort will sie Kinder aus aller Welt mit ihrer Vision anstecken.