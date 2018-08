Topmoderne Seilbahn Jennerbahn am Königssee wird zum Teil eröffnet

Am Jenner, dem beliebten Ausflugsberg am Königssee, brechen neue Zeiten an: Ab morgen Vormittag bringt die neue, topmoderne Jennerbahn die Gäste nach oben. Allerdings vorerst nur bis zur Mittelstation.

Von: Hans Häuser