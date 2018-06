Halbe Million ergaunert Internet-Betrüger in Rosenheim gefasst

450.000 Euro verlor ein Tiroler innerhalb von zwei Jahren an Internetbetrüger, sogenannte Scammer. Die bayerische Kriminalpolizei hat nun einen Verdächtigen bei einer Geldübergabe am Bahnhof in Rosenheim festgenommen.

Der Verhaftete soll zu dem internationalen Betrügernetzwerk "Nigerian Connection" gehören. Der 32 Jahre alte Kurier sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Die Ermittler wollen nun an die Hintermänner gelangen.

Zahle 450.000, erhalte 700.000 Euro

Vor zwei Jahren war das Opfer laut Polizei per E-Mail angeschrieben worden. Der 53-jährige Tiroler habe dabei helfen sollen, knapp sieben Millionen Euro von Deutschland nach Österreich zu transferieren, weil es Schwierigkeiten mit der Auszahlung gebe. Zehn Prozent der Gesamtsumme hätten die Betrüger ihm dafür versprochen - rund 700.000 Euro. Dafür zahlte der gutgläubige Mann mehr als 20 Mal Geld an die Betrüger - insgesamt 450.000 Euro.

Polizei fängt Geldabholer ab

Als der Tiroler schließlich erkannte, dass er einer Betrügerbande aufgesessen war, wandte er sich Mitte Mai an eine Polizeidienststelle in Tirol. Von dort wurde die Kriminalpolizei in Rosenheim informiert, die mit den österreichischen Polizeibehörden und den zuständigen Staatsanwaltschaften in Rosenheim und Innsbruck die weiteren Schritte einleitete.

Mit Unterstützung der Polizeiinspektion Spezialeinheiten Südbayern konnte der Geldkurier am 27. Mai im Rahmen einer Geldübergabe am Bahnhof in Rosenheim widerstandslos festgenommen werden. Der Ermittlungsrichter erließ inzwischen Haftbefehl gegen den 32-jährigen Tatverdächtigen.

Große Liebe oder schnelles Geld

Laut Polizei erfinden Internet-Betrüger (Scammer) immer wieder Geschichten, um ahnungslose Menschen dazu zu bringen, ihnen Geld zu überweisen. Versprochen wird die große Liebe, das schnelle Geld oder der beste Job, doch hinter den verlockenden Angeboten stecken skrupellose Betrüger, die sich nur für das Geld ihrer Opfer interessieren.

Die unter dem Namen "Nigeria Connection" bekannt gewordene Betrugsmasche tritt mittlerweile in vielfältiger Form in Erscheinung. Deshalb sollte man - so der Rat der Polizei - Menschen, die man nie persönlich gesehen oder kennengelernt hat, kein Geld überweisen oder übergeben bzw. auf sonstige Forderungen eingehen. Die Täter sitzen zudem oft im Ausland, die Aufklärungsquote ist laut Polizei sehr gering.