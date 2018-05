Verleihung im Landtag Integrationspreis geht an drei oberbayerische Projekte

Drei oberbayerische Projekte erhalten in diesem Jahr den bayerischen Integrationspreis. Gewinner sind ein Trauma-Ersthelfertraining in Landsberg am Lech, eine Puchheimer Initiative und ein Verein aus München.

Von: Arne Wilsdorff