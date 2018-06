Sprengungen nach Flutwelle In der Partnachklamm startet das große Aufräumen nach dem Unwetter

Heute hat in der Partnachklamm das große Aufräumen begonnen - zum Teil müssen die verkeilten Baumstämme gesprengt werden. Der Unwetterschaden vor allem im Eingangsbereich ist immens. Mittlerweile ist auch klar was zu der Zerstörung geführt hat.

Die Partnachklamm wird nach dem Unwetter wohl noch wochenlang gesperrt bleiben.

Vermutlich eine eineinhalb Meter hohe Welle ist durch die Partnachklamm geschwappt - und hat den Schaden verursacht. Baumstämme und Wurzeln hatten sich an einer engen Stelle der Klamm verkeilt. Dahinter hatte sich das Wasser aufgestaut und die Flutwelle verursacht.

Bei diesem Unwetter war es schlimmer den je in der Klamm

Das Problem kam vom Ferchenbach - einem Zulauf zur Partnachklamm, so Rudi Achtner der Zuständige der Marktgemeinde für die Partnachklamm. Der Ferchenbach brachte die Holzmaßen mit, und so kam es zu der Verstopfung. Auch er spricht davon, dass es noch nie so schlimm in der Klamm war.

Hier sehen Sie die Schäden.

Der Bach ist "eine tickende Zeitbombe"

Seit Jahren frisst sich der Ferchenbach tief ins Bachbett und reißt Wege und Bäume bei solchen Extremereignissen mit. Walter Echter - ehemaliger Revierförster sprach sogar von einer tickenden Zeitbombe. Der Marktgemeinde weiß von der Problematik und will einen runden Tisch einberufen.

Drohnen sollen bei der Aufklärung helfen

Seit längerer Zeit wird über einen Wildholzfang am Eingang der Klamm diskutiert. Jedoch technisch und auch kostenmäßig sei das eine echte Herausforderung im extrem steilen Gelände. Die CSU stellte einen Antrag, den gesamten Hang mit Drohnen abzufliegen um zu klären, wie der Ferchenbach besser gesichert werden kann.