Alle Gepäckstücke auf dem Weg Hunderte erhalten nach Münchner Flughafen-Chaos ihre Koffer zurück

Eine Woche nach dem Chaos am Münchner Flughafen sind inzwischen alle Gepäckstücke auf dem Weg zu ihren Besitzern. Das bestätigte ein Flughafen-Sprecher auf BR-Anfrage. Nach dem Vorfall waren etwa 20.000 Koffer am Airport liegengeblieben.

Am Freitag war der Kofferberg bereits auf 600 Stück zusammengeschmolzen. Inzwischen seien alle übrig gebliebenen Gepäckstücke unterwegs zu den Besitzern, teilte der Münchner Flughafen mit. "Wie schnell diese Koffer zugestellt werden können, hängt unter anderem davon ab, wie schnell ein Flugziel erreicht werden kann."

Kritik am Krisenmanagement

Nach dem vergangenen Chaos-Wochenende waren es zunächst sogar 20.000 Gepäckstücke gewesen, die am Flughafen liegenblieben. Noch länger beschäftigen wird Flughafenbetreiber und Airlines wohl die Kritik am Krisenmanagement sowie an der Informationspolitik nach der Sicherheitspanne.

Wiedergutmachung angekündigt

Weil eine etwa 40-jährige Frau am Samstag vor einer Woche unkontrolliert durch eine Sicherheitsschleuse gelangt war, räumte die Bundespolizei das Terminal 2 und das dazugehörige sogenannte Satelliten-Terminal. Mehr als 30.000 Passagiere waren betroffen.

Der Schaden geht in die Millionen. Der Flughafen hat eine Wiedergutmachung für die Passagiere angekündigt. Wie die aussehen soll, ist aber noch unklar.