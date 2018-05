Großeinsatz im Landkreis Starnberg Handwerkerhof in Berg brennt nieder mit Millionenschaden

Inferno in Berg im Landkreis Starnberg: In der Nacht ist ein Handwerkerhof in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern auch am Sonntagmittag noch an. Sicher ist schon jetzt, der Sachschaden liegt bei mehreren Millionen Euro.

Von: Lena Deutsch