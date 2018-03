Verdacht der Körperverletzung Haben Münchner Polizisten 22-Jährigen verprügelt?

Wegen des Verdachts der Körperverletzung wird in München gegen zwei Polizisten ermittelt. Sie hatten am Mittwochnachmittag in Schwabing einen Mann festgenommen. Der 22-Jährige behauptet, die Polizisten seien handgreiflich geworden.

Von: Lena Deutsch, Christine Kerler