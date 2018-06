S-Bahn München Grüne fordern Baustopp bei der Zweiten S-Bahn-Stammstrecke

Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, sagt Martin Runge, der Wirtschaftsfachmann der Grünen-Fraktion. Einmal mehr benennt er eine ganze Handvoll Gründe, warum die Zweite Stammstrecke sinnlos sei: die Kostenexplosion bei gleichzeitig abgespeckten Planungen (drei von sechs ursprünglich geplanten Bahnhöfen wurden inzwischen gestrichen, ebenso der Abzweig nach Giesing), die Taktverschlechterungen und längere Umsteigewege für die Fahrgäste.

Schwierigkeiten beim Brandschutz

Dass nun am Hauptbahnhof der Bahnsteig – anders als zuerst vorgesehen – weiter nach Westen verschoben werden muss, sei ein weiterer Grund, so die Grünen.

Diese Umplanung kommt für den von den Grünen beauftragten Verkehrsplaner Martin Vieregg einer völligen Neuplanung gleich: "Es sind nicht nur über 80 Meter, die der Bahnsteig verschoben werden muss. Es müssen auch die Höhenlagen auf etwa ein Kilometer Länge verändert werden. Vor allem muss ein neues Brandschutzkonzept erarbeitet werden. Und auch noch ein neues wirtschaftliches Bewertungsverfahren, um die Zuschüsse zu bekommen."

Gerade beim Brandschutz sieht der Experte aber die größten Schwierigkeiten auf die Planer zukommen.

"Bei der bisherigen Genehmigung des Brandschutzes durch das Eisenbahn-Bundesamt hat man ein sehr wichtiges Detail übersehen. Es ist so, dass man aktiv die Luft absaugen will mit 100 – 200 Kubikmeter pro Sekunde, damit der Bahnhof nicht verraucht wird und die Fahrgäste noch flüchten können. Durch diese Windabsaugung ergibt sich aber eine Windgeschwindigkeit und dadurch beschleunigt sich der Brandverlauf. Diese physikalische Tatsache, die auch in Studien genau nachgewiesen wurde, ist nicht berücksichtigt worden. Das kann dem Projekt auch noch das Genick brechen", so Martin Vieregg.

Experte zweifelt am Nutzen

Auch die Wirtschaftlichkeitsberechnung würde sich durch die Verlagerung des Bahnsteigs am Hauptbahnhof erheblich verändern, moniert Vieregg. Möglicherweise würde dadurch der Kosten-Nutzen-Faktor der Zweiten Stammstrecke zu ungünstig, um noch rentabel zu sein.

Ähnliche Probleme sieht der Verkehrsplaner auch noch am Ostbahnhof auf die Planer zukommen. Er geht davon aus, dass – sollte die Röhre weitergebaut werden - erst nach dem Jahr 2030 die neue S-Bahn-Strecke in Betrieb genommen werden kann.