Echelsbacher Brücke Größte Behelfsbrücke Deutschlands wird eröffnet

Die größte Behelsbrücke, die je in Deutschland gebaut worden ist, wird am Samstagvormittag eröffnet. Die Baukosten in Höhe von 17,4 Millionen Euro übernimmt der Bund. Von Lui Knoll

