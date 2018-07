Tegernsee Gmund: Erste Eisenbahnbrücke aus Ultrahochleistungsbeton

Er ist fest wie Stahl, extrem widerstandfähig gegen chemische und mechanische Beanspruchung und hat eine lange Lebensdauer – der neue Hochleistungswerkstoff Ultrahochleistungsbeton. Zum ersten Mal in Deutschland wird eine Eisenbahnbrücke daraus eingehoben – in Gmund am Tegernsee.

Von: Julia Binder