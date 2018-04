Nacht- und Nebelaktion Glocken vom Alten Peter in München kommen zur Reparatur

Kommende Nacht ist es so weit: In einer aufwendigen Aktion werden zwei tonnenschwere Glocken vom Turm des Alten Peter in München abmontiert und zu Boden gelassen. Sie müssen zur Reparatur in eine Glockenwerkstatt.

Von: Christoph Dicke