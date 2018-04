Maximal 5.000 Euro pro Person Geld aus München für Opfer des Oktoberfestattentats

Fast 38 Jahre nach dem Oktoberfest-Attentat erhalten die Opfer eine zusätzliche finanzielle Unterstützung der Stadt München. Der Verwaltungs- und Personalausschuss stimmte einem fraktionsübergreifenden Antrag zu, einmalig insgesamt 50.000 Euro extra bereitzustellen. Das Geld soll über den Unterstützerverein Before den Opfern zugute kommen. Zunächst wurde für ein Jahr eine Obergrenze von 5.000 Euro pro Person festgelegt.

Bei dem Anschlag vor bald 38 Jahren wurden 13 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Viele der Überlebenden leiden bis heute darunter. In dem fraktionsübergreifenden Antrag heißt es: "Nach wie vor leiden Betroffene unter den physischen, psychischen und materiellen Folgen dieses schwersten Terroranschlags in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Spätfolgen bis heute

Eine wissenschaftliche Umfrage unter den Betroffenen ergab, dass bei vielen die Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität gerade mit steigendem Alter zunähmen. Gerade viele der leichter Verletzten haben laut Forschungsprojekt nach dem Attentat versucht, so schnell wie möglich in ihr Alltagsleben zurückzukehren. Doch nun hole sie die Vergangenheit ein, da sich manche Beschwerden im Alter verschlimmerten, so der Antrag für das Stadtratsplenum. Neue Operationen sind zum Teil die Folge.

Mehr Unterstützung vom Staat gewünscht

Zu den Verletzten des Oktoberfest-Attentats gehörte auch der damals zwölfjährige Robert Höckmayr, zwei jüngere Geschwister von ihm starben.

"Der Terror hat mein Leben und das vieler anderer im Bruchteil einer Sekunde für immer verändert." Robert Höckmayr, Hinterbliebener des Oktoberfest-Attentats

Vom Staat hätte er nach dem Anschlag mehr Unterstützung gewünscht, sagte Höckmayr.



Weitere Aufarbeitung des Verbrechens gerade für Opfer wichtig

Der Bombenleger Gundolf Köhler, Geologie-Student, war Anhänger der rechtsextremistischen "Wehrsportgruppe Hoffmann" und wurde lange als Einzeltäter bezeichnet. 2014 hat die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufgenommen und überprüft die Einzeltäter-These - bislang ohne greifbares Ergebnis.

Die weitere Aufarbeitung sei angesichts des neu erstarkenden Rechtsextremismus wichtiger denn je, hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) immer wieder betont. Die Opfer hätten Anspruch darauf, dass "alles Menschenmögliche" getan werde, damit der Grund für ihr Schicksal nicht im Dunkeln bleibe.