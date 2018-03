Verstorbener "Traumschiff-Kapitän" Gedenkgottesdienst für Siegfried Rauch

Familie, Freunde und Wegbegleiter nehmen bei einem Gedenkgottesdienst am Nachmittag Abschied von Siegfried Rauch. Der Schauspieler war am Freitag im engsten Kreis auf dem Friedhof in Untersöchering (Lkr. Weilheim-Schongau) beerdigt worden.

Von: Martin Breitkopf